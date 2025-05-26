В Анапе отдохнут 4,5 тысяч уральских детей. Но в море они купаться не будут

Уже скоро 4,5 тысячи свердловских детей отправятся на «Поезде здоровья» в санаторий «Жемчужина России» в Анапе.

Как сообщили в пресс-службе заксо, в этом году из программы отдыха детей исключено купание в море и времяпровождение на пляже. При этом в санатории есть бассейны с подогревом, подготовлена обширная развлекательная программа, экскурсии. Железнодорожные составы, которые повезут детей на отдых, оборудованы вагонами-ресторанами, системами климат-контроля и биотуалетами.

Как уже писал «Новый День», в апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прибрежные зоны Анапы и Темрюкского района не соответствуют требованиям безопасности для организации летнего курортного отдыха. При этом, по ее словам, питьевая вода, продукты питания и качество атмосферного воздуха на этих территориях соответствуют нормативам, что позволяет отдыхать там без использования пляжей и купания в море.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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