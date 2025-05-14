«Купаться нельзя». Детей льготников из Екатеринбурга отправят в санатории Анапы

На «Поезде здоровья» 1650 детей из Екатеринбурга поедут в санатории Анапы в этом году. Об этом сообщила директор департамента образования Инна Гумбатова на заседании профильной комиссии Екатеринбургской думы.

«Это примерно 50% от всех желающих получить бесплатные путевки в Анапу. Квоту на «Поезд здоровья» устанавливает регион, на Екатеринбург выделяется определенное количество мест», – отметила чиновница.

Депутаты поинтересовались, как на отдыхе детей отразится экологическая катастрофа с разливом мазута, которая произошла в декабре 2024 года. Инна Гумбатова пояснила, что на данный момент есть рекомендация Роспотребнадзора о запрете купания в море. Поэтому руководство лагерей планирует организовать для детей другие виды активного отдыха – например, спортивные соревнования в песчаных дюнах. «Мы письменно уведомляем родителей, что на отдыхе дети не будут купаться. Отказов от путевок не было», – сообщила директор департамента.

Напомним, «Поезд здоровья» из Свердловской области в Анапу отправляется ежегодно с 2011 года. В рамках этого проекта за счет областного бюджета на летний отдых ездят дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации, победители олимпиад, а в последние годы – дети участников СВО.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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