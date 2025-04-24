Вован и Лексус вскрыли «спрута», который стоит за телефонными мошенниками

Телефонное мошенничество – целая отрасль экономики Украины, которая крышуется государством и отнимает у российских граждан сотни миллиардов рублей. Об этом заявил в Екатеринбурге на форуме «Россия и Запад: глобальное противостояние. Вчера – сегодня – завтра» пранкер Алексей Столяров (Лексус). «Это целая отрасль экономики, которая уходит нашему противнику, которая финансирует в том числе боевые действия, вражескую армию. И у нас всегда было принято относиться к этому легко, и думать, что кто-то, наверное, где-то в местах не столь отдаленных сидит и пытается завладеть вашими средствами, которые находятся на банковских счетах. В этом году нам удалось вскрыть систему этого «спрута», который находится в серьезных офисах, которые покрываются на государственном уровне», – заявил Лексус. Борьба с этим явлением сейчас стала одной из целей пранкеров наряду с другой – показать зрителям в России правду о том, что на самом деле думают о ней западные политики.

Например, одной из своих главных заслуг Лексус считает то, что они с Владимиром Кузнецовым (Вованом) помогли разоблачить ложь, лежавшую в основе Минских соглашений. Напомним, в 2023 году пранкеры позвонили бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко и добились от нее признания, что минские соглашения были подписаны, чтобы дать время Украине для развития, а также для подготовки Запада помогать ей. «Нам очень приятно, что этот факт вошёл в учебник истории для старших классов», – отметил Лексус.

Пранкер также сказал, что, по его мнению, суть отношений между Россией и Западом сформулировал в начале 2000-х уральский режиссер Алексей Балабанов в фильме «Брат»: правда – это и есть сила. «Нам повезло общаться со многими лидерами стран запада, – рассказал Алексей Столяров. – Ценность нашей информации – в том, что они говорили нам, что думают на самом деле».

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в УрФУ проходит Молодежный форум «Россия и Запад: глобальное противостояние. Вчера – сегодня – завтра». Его участников приветствовали полпред президента Артем Жога, врио губернатора Денис Паслер, и.о.ректора УрФУ Виктор Кокшаров, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Среди выступивших экспертов был известный философ Александр Дугин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Степан Фатхиев

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