российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 29 апреля 2025, 15:11 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Движение автобусов на севере области восстановлено

Ограничения по движению пассажирских автобусов в северных районах Свердловской области сняты, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Как уже писал «Новый День», сегодня ночью из-за сильных снегопадов было временно приостановлено движение автобусов в районах Ивделя, Североуральска, Лесного, Краснотурьинска, Серова, Новой Ляли, Верхотурья, Качканара, Нижней Туры и Кушвы.
За минувшие сутки в Кушве набралось 40 мм осадков, и чем дальше на север, тем было больше снега. Больше всего осадков, 52-53 мм, выпало в Краснотурьинске, Верхотурье, Качканаре – это две месячные нормы осадков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,