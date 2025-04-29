Движение автобусов на севере области восстановлено

Ограничения по движению пассажирских автобусов в северных районах Свердловской области сняты, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Как уже писал «Новый День», сегодня ночью из-за сильных снегопадов было временно приостановлено движение автобусов в районах Ивделя, Североуральска, Лесного, Краснотурьинска, Серова, Новой Ляли, Верхотурья, Качканара, Нижней Туры и Кушвы.

За минувшие сутки в Кушве набралось 40 мм осадков, и чем дальше на север, тем было больше снега. Больше всего осадков, 52-53 мм, выпало в Краснотурьинске, Верхотурье, Качканаре – это две месячные нормы осадков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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