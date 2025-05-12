российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 12 мая 2025, 10:14 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

YouTube блокирует видео с песней «День Победы» в пользу мошенников с Украины

Хостинг YouTube заблокировал аудиодорожку в репортаже «Нового Дня» с парада Победы в Екатеринбурге якобы за нарушение авторских прав. Единственный звук в видео – это советские песни военных и послевоенных лет, которые исполнял военный оркестр ЦВО. В том числе – «День Победы». Именно она, по версии хостинга, стала камнем преткновения.

В причинах блокировки аудио YouTube указал, что российское СМИ нарушило авторские права организации UACRR, это Украинское агентство по авторским и смежным правам. Какое отношение эта структура из Киева имеет к песне «День Победы», хостинг не указывает. Равно как не указано, какое отношение к главной песне 9 Мая имеет пользователь Latinautorperf, аккаунт лже-лейбла из Пенсильвании, США. В звукозаписывающих студиях его прямо называют мошенником.

Действуют все эти структуры одинаковым образом: подают ложные заявления об авторских правах на оригинальную музыку, за которую в пользу мошенников YouTube взимает авторское вознаграждение. Это работает только для каналов, у которых подключена монетизация. На канале «Нового Дня» ее принудительно отключили три года назад, так что никакой выгоды мошенники с Украины и из США не получили, кроме того, что сам ролик был пессимизирован алгоритмами – и резко упал в охватах.

«Мы не впервые сталкиваемся с мошенниками, которые пытаются нажиться на нашем контенте в YouTube, блокировки аудио по фейковым жалобам на нарушение авторских прав приходили и раньше, даже на ту музыку, которую мы создали и записали сами. Однако в этот раз видеохостинг превзошел сам себя: при явном попустительстве YouTube мошенники пытаются паразитировать на святом для каждого русского человека, на песне «День Победы». Остается только порадоваться, что монетизацию они нам отключили за «неблагонадежность» еще в марте 2022-го, так что ни копейки от нас украинские и американские мошенники не получат», – отметила главный редактор РИА «Новый День» Полина Румянцева.

Напомним, согласно ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», песни военных лет можно использовать без авторских отчислений в ходе праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы и дням воинской славы. Соответствующий список был опубликован на прошлой неделе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Ссылки по теме

Песни военных лет можно бесплатно использовать на праздниках, – кабмин

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Культура, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,