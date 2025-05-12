YouTube блокирует видео с песней «День Победы» в пользу мошенников с Украины

Хостинг YouTube заблокировал аудиодорожку в репортаже «Нового Дня» с парада Победы в Екатеринбурге якобы за нарушение авторских прав. Единственный звук в видео – это советские песни военных и послевоенных лет, которые исполнял военный оркестр ЦВО. В том числе – «День Победы». Именно она, по версии хостинга, стала камнем преткновения.

В причинах блокировки аудио YouTube указал, что российское СМИ нарушило авторские права организации UACRR, это Украинское агентство по авторским и смежным правам. Какое отношение эта структура из Киева имеет к песне «День Победы», хостинг не указывает. Равно как не указано, какое отношение к главной песне 9 Мая имеет пользователь Latinautorperf, аккаунт лже-лейбла из Пенсильвании, США. В звукозаписывающих студиях его прямо называют мошенником.

Действуют все эти структуры одинаковым образом: подают ложные заявления об авторских правах на оригинальную музыку, за которую в пользу мошенников YouTube взимает авторское вознаграждение. Это работает только для каналов, у которых подключена монетизация. На канале «Нового Дня» ее принудительно отключили три года назад, так что никакой выгоды мошенники с Украины и из США не получили, кроме того, что сам ролик был пессимизирован алгоритмами – и резко упал в охватах.

«Мы не впервые сталкиваемся с мошенниками, которые пытаются нажиться на нашем контенте в YouTube, блокировки аудио по фейковым жалобам на нарушение авторских прав приходили и раньше, даже на ту музыку, которую мы создали и записали сами. Однако в этот раз видеохостинг превзошел сам себя: при явном попустительстве YouTube мошенники пытаются паразитировать на святом для каждого русского человека, на песне «День Победы». Остается только порадоваться, что монетизацию они нам отключили за «неблагонадежность» еще в марте 2022-го, так что ни копейки от нас украинские и американские мошенники не получат», – отметила главный редактор РИА «Новый День» Полина Румянцева.

Напомним, согласно ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», песни военных лет можно использовать без авторских отчислений в ходе праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы и дням воинской славы. Соответствующий список был опубликован на прошлой неделе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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