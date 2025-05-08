Песни военных лет можно бесплатно использовать на праздниках, – кабмин

Кабинет министров разрешил россиянам использовать более 50 военных песен на праздничных мероприятиях без отчисления комиссионных правообладателям. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В перечень вошли самые популярные песни о войне: «День Победы», «В лесу прифронтовом», «Катюша», «Журавли», «Синий платочек», «На безымянной высоте», «Песенка военных корреспондентов» и другие. Также в списке числится марш «Прощание славянки». Их можно безвозмездно использовать на праздничных концертах, митингах, шествиях, памятных церемониях, в теле- и радиопрограммах в День Победы, День защитника Отечества, а также в дни воинской славы или памятные даты, связанные с событиями Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Подписанное распоряжение – часть работы по реализации новых норм федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Они предписывают правительству сформировать общедоступный перечень правомерно обнародованных до 26 декабря 1991 года музыкальных произведений (с текстом или без текста), прославляющих народный подвиг в годы войны», – отметили в пресс-службе ведомства.

Москва, Дарья Деменева

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