В мэрии Екатеринбурга нашли способ бороться с брошенными на улицах автомобилями

Администрация Екатеринбурга доработает проект по эвакуации брошенных на улицах города автомобилей, которые мешают проезду.

Как сообщила заместитель директора департамента благоустройства Юлия Русалева, проблема заключается в установлении личности автовладельца. В других регионах власти заключили соглашение с МВД о предоставлении доступа к базе ГАИ, но в Свердловской области такого документа нет. Поэтому в Екатеринбурге решили ориентироваться на опыт Воронежа, где чиновники обходятся без запросов в Госавтоинспекцию. Подробности Юлия Русалева рассказала на заседании комиссии по безопасности в Екатеринбургской думе.

Выявлять бесхозные автомобили будет комиссия районной администрации при участии полицейских. Сначала на машине оставят уведомление для владельца о необходимости убрать автомобиль (листовку размещают на лобовом стекле под дворником). Если через месяц владелец не объявится, а машина будет стоять на том же месте, ее эвакуируют на спецстоянку. Там автомобиль будет храниться в течение трех месяцев. По истечении этого срока мэрия обратится в суд о признании машины муниципальным имуществом. На этом этапе и решается вопрос о поиске владельца автохлама. Если у транспортного средства находится собственник, он получает машину обратно, но обязан покрыть расходы на ее хранение. Если суд признает автомобиль бесхозным, администрация города направляет его либо в утиль, либо в зону СВО на нужды Минобороны.

Камнем преткновения остаются машины-«подснежники», которые годами стоят во дворах. Замначальника городской ГАИ Павел Крылов заявил, что в первую очередь необходимо убирать брошенные автомобили, которые мешают проезду на дорогах и создают опасность для водителей и пешеходов. Чиновники департамента благоустройства согласились на это условие. Готовый документ об эвакуации бесхозных автомобилей будет представлен городской думе в июне.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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