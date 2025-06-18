Бесхозные автомобили будут отправлять в зону СВО

Администрация Екатеринбурга доработала проект постановления об эвакуации брошенных автомобилей на улицах города. Теперь в документе появился пункт о передаче бесхозных машин для нужд специальной военной операции. Об этом сообщил замдиректора департамента благоустройства мэрии Виктор Юровицкий, выступая в думе.

Как сообщал «Новый День», выявлять автомобили-«подснежники» будут районные комиссии совместно с полицейскими. К лобовому стеклу брошенной машины будет прикрепляться извещение. Если по истечении семи дней автомобиль останется на том же месте, его эвакуируют на специализированную стоянку. Собственник может потребовать вернуть машину в течение 90 дней с момента эвакуации. Если автомобиль так никто и не заберет, он будет признан муниципальным имуществом. Дальше его либо утилизируют, либо отправят на СВО. Однако постановление еще не принято – проект проверяют подразделения администрации.

Депутаты попросили ускорить процесс, так как брошенные машины мешают проезду и создают аварийные ситуации на улицах. К обсуждению проекта дума вернется 5 августа.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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