Во дворах Екатеринбурга нашли около ста машин-«подснежников»

Массовый вывоз брошенных автомобилей из дворов Екатеринбурга может начаться уже в этом году. Как сообщила директор департамента благоустройства Тамара Благодаткова, положение об эвакуации бесхозных машин доработано и находится на согласовании с администрациями районов. В июне документ повторно рассмотрит комиссия по безопасности Екатеринбургской думы.

Пока в городе определен такой порядок: брошенные автомобили будут выявлять районные комиссии совместно с полицейскими. К лобовому стеклу инспекторы будут прикреплять извещение, а если через семь дней автомобиль останется на том же месте, его увезут на спецстоянку. Владелец может потребовать вернуть машину в течение 90 дней с момента эвакуации. Если автомобиль никто не забрал, суд признает его бесхозным и передаст в муниципальную собственность. Дальше машину либо утилизируют, но также могут направить на нужды СВО.

Впрочем, Тамара Благодаткова уточнила, что эвакуировать будут «разукомплектованные» автомобили. Например, если у машины нет колес, дверей, выбиты стекла – и она уже точно не поедет. Во всех остальных случаях районы обязаны сделать запрос в Госавтоинспекцию, чтобы найти владельца.

«Понятно, что больше всего таких автомобилей находятся во дворах. И их не так много, после проверок районных администраций наберется около сотни. Например, в Железнодорожном районе комиссия обнаружила разукомплектованную, по их мнению, машину. У автомобиля были выбиты стекла и сломана дверь. Тем не менее владелец нашелся и убрал свой транспорт», – рассказала Тамара Благодаткова.

В городской Госавтоинспекции считают, что «подснежников» во дворах значительно больше. «У нас каждый день в работе по 6-7 заявок по брошенным машинам. И они такие, что сквозь них уже деревья прорастают», – заметил представитель ведомства.

Напомним, мэрия Екатеринбурга получила право убирать брошенные автомобили с улиц в 2022 году. С тех пор чиновники разрабатывали регламент, как признать такие машины бесхозными.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

