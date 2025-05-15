Экс-министра ЖКХ Николая Смирнова оставили под арестом еще на 2 месяца

Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, которого обвиняют в получении взятки.

«Постановлением Ленинского районного суда города Екатеринбурга Смирнову Н.Б. продлен срок содержания под стражей до 17.07.2025», – сообщили в пресс-службе суда.

Как уже писал «Новый День», начиная с прошлого года, в Свердловской области было возбуждено несколько уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, фигурантами которых стали государственные и муниципальные служащие. В конце января по обвинению во взятке был арестован бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Его замы, Чикризов и Кислицын, также стали фигурантами уголовного дела.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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