Тысячи екатеринбуржцев гуляли до поздней ночи по музеям

В Екатеринбурге прошла культурная акция «Ночь музеев». В этом году она была посвящена теме «Герои». Основную программу представили 83 площадки, где можно было найти занятия на любой вкус – познавательные экскурсии, необычные мастер-классы и огромное количество выставок, концертов и спектаклей. А в отдельных локациях екатеринбуржцы могли даже обменяться комнатными растениями.

Очереди в музеи не иссякали до поздней ночи. Например, ажиотаж царил в музеях «Сделано в СССР» и «Назад в 90-е». Традиционно много желающих было попасть в Водонапорную башню на Плотинке. К другим площадкам интерес был настолько высоким, что запись на экскурсии закончилась еще до начала культурной акции. Хорошая погода также помогла организаторам «Ночи музеев» – по центру города гуляли тысячи людей.



Как в Екатеринбурге прошла 19-я по счету «Ночь музеев» – смотрите в нашем фоторепортаже.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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