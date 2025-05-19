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Понедельник, 19 мая 2025, 13:45 мск

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В Екатеринбурге 75 тысяч человек посетили площадки «Ночи музеев»

Фото Евгении Мухиной

В уральской столице около 75 тысяч человек приняли участие в культурной акции «Ночь музеев». Об этом сообщили в мэрии Екатеринбурга.

Самыми посещаемыми площадками стали музей истории Екатеринбурга, музей истории и археологии Урала, музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» и культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал», отметили в ДИПе.

Как ранее писал «Новый День», очереди в музеи не иссякали до поздней ночи. Например, ажиотаж царил в музеях «Сделано в СССР» и «Назад в 90-е». Традиционно много желающих было попасть в Водонапорную башню на Плотинке. К другим площадкам интерес был настолько высоким, что запись на экскурсии закончилась еще до начала акции. Хорошая погода также помогла организаторам «Ночи музеев».

Всего в Свердловской области в акции участвовали 200 культурных учреждений, их посетили 124 тысячи уральцев.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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