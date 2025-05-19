российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 мая 2025, 10:45 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

«Ночь музеев» в Свердловской области посетили 124 тысячи человек

Фото Евгении Мухиной

В акции «Ночь музеев» в Свердловской области приняли участие 200 культурных учреждений, их посетили 124 тысячи уральцев. Об этом написал в телеграм-канале врио губернатора Денис Паслер.

«Ночь музеев» – всегда отличная возможность взглянуть на привычное с нового ракурса. Больше узнать в том числе и про наш Урал. Открыть для себя новые интересные места и вернуться туда уже после акции», – добавил Паслер.

В этом году «Ночь музеев» была посвящена теме «Герои». Очереди в музеи не иссякали до поздней ночи. Например, ажиотаж царил в музеях «Сделано в СССР» и «Назад в 90-е». Традиционно много желающих было попасть в Водонапорную башню на Плотинке. К некоторым площадкам интерес был настолько высоким, что запись на экскурсии закончилась еще до начала культурной акции. Хорошая погода также помогла организаторам «Ночи музеев» – по центру города гуляли тысячи людей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Ссылки по теме

Тысячи екатеринбуржцев гуляли до поздней ночи по музеям

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Культура, Общество, Россия,