«Ночь музеев» в Свердловской области посетили 124 тысячи человек

В акции «Ночь музеев» в Свердловской области приняли участие 200 культурных учреждений, их посетили 124 тысячи уральцев. Об этом написал в телеграм-канале врио губернатора Денис Паслер.

«Ночь музеев» – всегда отличная возможность взглянуть на привычное с нового ракурса. Больше узнать в том числе и про наш Урал. Открыть для себя новые интересные места и вернуться туда уже после акции», – добавил Паслер.

В этом году «Ночь музеев» была посвящена теме «Герои». Очереди в музеи не иссякали до поздней ночи. Например, ажиотаж царил в музеях «Сделано в СССР» и «Назад в 90-е». Традиционно много желающих было попасть в Водонапорную башню на Плотинке. К некоторым площадкам интерес был настолько высоким, что запись на экскурсии закончилась еще до начала культурной акции. Хорошая погода также помогла организаторам «Ночи музеев» – по центру города гуляли тысячи людей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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