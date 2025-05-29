Спикером новой думы Ревды стал единоросс, который уже был председателем

Сегодня в Ревде состоялось первое, организационное заседание новой думы, избранной на досрочных выборах 18 мая.

Депутаты выбрали себе председателя. Как сообщает «Ревдинский рабочий», им стал единоросс Андрей Мокрецов. Отметим, он был спикером в прошлом созыве, но в ноябре 2024 года ушел с этого поста под давлением оппозиции. Его сменил эсер Вениамин Таров, который, напротив, конфликтовал с единороссами, что в феврале 2025 года привело к досрочному роспуску думы.

18 мая состоялись досрочные выборы. Коммунисты и справедливороссы потерпели сокрушительное поражение. 19 мандатов из 20 забрала «Единая Россия», один достался ЛДПР. Остальные партии не получили ничего. 785 избирателей испортили бюллетени.

Ревда, Елена Владимирова

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