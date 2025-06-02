Депутат от «Новых людей» заявил о губернаторских амбициях

Депутат свердловского заксо от «Новых людей» Рант Краев (бывший Агаджанян) планирует принять участие в выборах губернатора Свердловской области.

«Если меня поддержат мои однопартийцы, я выдвину свою кандидатуру на выборах губернатора Свердловской области», – написал депутат в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», досрочные выборы губернатора пройдут в сентябре. Партия власти выдвинет врио губернатора Дениса Паслера, КПРФ – депутата заксо Александра Ивачева, СР – депутата Госдумы Андрея Кузнецова.

Рант Краев работает в заксо первый созыв. В апреле он по личным причинам сменил фамилию – ранее он был Агаджаняном.



Екатеринбург, Евгения Вирачева

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