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Вторник, 22 апреля 2025, 09:40 мск

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КПРФ определилась с кандидатом в губернаторы Свердловской области

Кандидатом в губернаторы Свердловской области от КПРФ с большой долей вероятности станет вице-спикер заксо, руководитель обкома КПРФ Александр Ивачев.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина. Партийный функционер уточнил, что «все предложения уже направлены в кадровую комиссию и президиум ЦК». Официально выдвижение начнется в июне.

На прошлой неделе о своем желании поучаствовать в выборах свердловского губернатора заявил депутат Государственной думы, лидер уральских справедливороссов Андрей Кузнецов. «Не буду сейчас говорить, что я стал кандидатом – выборы не объявлены, это будет некорректно, но на уровне намерений – да, я намерен выдвигаться. Большая часть проблем, которые мы обсуждали, до сих пор остается актуальной. Выборы губернатора – хорошая площадка для того, чтобы снова обсудить пути их решения», – отметил Кузнецов.

И Александр Ивачев, и Андрей Кузнецов принимали участие в губернаторских выборах 2022 года. Ивачев тогда занял второе место с 13% голосов, Кузнецов – третье с 9%. Первое место тогда занял действующий губернатор Евгений Куйвашев с результатом 65,7%. В марте 2025 года Куйвашев ушел в отставку, врио губернатора стал Денис Паслер.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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