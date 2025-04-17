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Четверг, 17 апреля 2025, 13:55 мск

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Депутат Госдумы составит конкуренцию Паслеру на выборах губернатора

Депутат Государственной думы, лидер уральских справедливороссов Андрей Кузнецов собирается в сентябре принять участие в выборах губернатора Свердловской области.

«Не буду сейчас говорить, что я стал кандидатом – выборы не объявлены, это будет некорректно, но на уровне намерений – да, я намерен выдвигаться. Большая часть проблем, которые мы обсуждали, до сих пор остается актуальной. Выборы губернатора – хорошая площадка для того, чтобы снова обсудить пути их решения», – заявил Кузнецов на ОТВ в программе «Парламентское время».

Как уже сообщал «Новый День», Андрей Кузнецов принимал участие в губернаторских выборах 2022 года и занял третье место с результатом чуть больше 9%. Первое место тогда занял действующий губернатор Евгений Куйвашев с результатом 65,7%. В марте 2025 года Куйвашев ушел в отставку, врио губернатора стал Денис Паслер.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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Метки / Выборы губернатора Свердловской области

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