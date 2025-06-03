Полпред президента Артем Жога снова стал студентом

Полпред президента в УрФО Артем Жога снова на учебе: он участвует в очном модуле государственной программы «Время героев».

«На несколько недель снова становлюсь студентом – буду учиться, а также изучать предложения коллег после их стажировки в регионах Уральского федерального округа. Участники программы разработали интересные проекты в разных сферах – от туризма до патриотического воспитания», – написал полпред в своем телеграм-канале.

Напомним, Артем Жога – участник первого потока образовательной программы «Время героев». Имеет звание Героя ДНР, является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Ордена Мужества.

В июне 2024 года на встрече с участниками программы «Время Героев» президент Владимир Путин сказал: «Почти никогда не было у России совсем уж благостных времен, всегда страна наша укреплялась, проходя через какие-то испытания, через какие-то сложности. И всегда были люди, которые, не жалея себя, принимали для себя внутреннее решение служить Отечеству, защищать его и преумножать. Ну и, конечно, и вы, и те, с кем я встречался в Петербурге, как раз относитесь к такой категории. Такими людьми Россия всегда славилась, и, как говорят в народе, она на таких людях и держится».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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