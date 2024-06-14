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Пятница, 14 июня 2024, 20:24 мск

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Путин: У России почти никогда не было «благостных» времен

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в Солнечногорске в пятницу, 14 июня, заявил, что у России почти никогда не было «благостных времен», но всегда были люди, которые, не жалея себя, принимали решение служить Отечеству.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Почти никогда не было у России совсем уж благостных времен, всегда страна наша укреплялась, проходя через какие-то испытания, через какие-то сложности. И всегда были люди, которые, не жалея себя, принимали для себя внутреннее решение служить Отечеству, защищать его и преумножать. Ну и, конечно, и вы, и те, с кем я встречался в Петербурге, как раз относитесь к такой категории. Такими людьми Россия всегда славилась, и, как говорят в народе, она на таких людях и держится».

Отвечая на вопрос, в чем смысл жизни, Путин сказал: «Здесь много разных формул. Одна из них такая: «жить надо ради того, ради чего можно умереть».

Цель специальной кадровой программы «Время героев» – подготовка высококвалифицированных управленцев из числа участников и ветеранов специальной военной операции для последующей работы в системе государственного управления.

Солнечногорск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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