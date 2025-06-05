На Урале вновь заявила о себе партия «Зеленые»

После нескольких лет молчания напомнило о себе Свердловское региональное отделение партии «Зеленые». Сегодня оно провело общее собрание, в ходе которого были избраны члены совета отделения и контрольно-ревизионной комиссии.

Как сообщается на сайте партии, новым председателем совета избрана экоактивистка Елена Моторина.

Член Федерального совета партии «Зеленые» Андрей Новиков подчеркнул: «Мы продолжаем усиливать региональные отделения партии в преддверии грядущих выборов в Госдуму, а также местных избирательных кампаний. Основной акцент делаем на молодых и неравнодушных активистах, для которых важно добиваться реальных перемен здесь и сейчас – не за счет общих и красивых лозунгов, а ежедневной работы».

Как уже сообщал «Новый День», самый крупный успех «Зеленых» на Урале за последние 10 лет – это пятое место их кандидата Константина Киселева на губернаторских выборах 2017 года, он набрал 4,62% голосов.

По итогам муниципальных выборов 2022 года «Зеленые» лишились своего последнего представителя в городской думе на территории Свердловской области, и с тех пор о них три года не было слышно ничего.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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