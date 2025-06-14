На Среднем Урале завтра начнется выдвижение кандидатов на должность губернатора

В Свердловской области начинается избирательная кампания – сегодня было официально опубликовано постановление о назначении досрочных губернаторских выборов. С 15 июня начнется выдвижение кандидатов.

Как отметили в пресс-службе Свердловского избиркома, на должность губернатора выдвигать кандидатов смогут только политические партии.

Ранее «Новый День» писал, что выборы пройдут с использованием ДЭГ 14 сентября. Желающим принять участие в выборах необходимо будет собрать в свою поддержку 120 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, или 7,9% от их общего числа.

Напомним, в конце марта президент РФ Владимир Путин предложил Денису Паслеру стать врио губернатора Свердловской области. Евгений Куйвашев ушел в отставку.

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