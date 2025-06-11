Выборы свердловского губернатора пройдут с использованием ДЭГ

В единый день голосования 14 сентября дистанционное электронное голосование будет применяться в 23 регионах, в том числе – в Свердловской области, где пройдут досрочные выборы губернатора.

Такое решение принято сегодня на заседании Центризбиркома РФ. Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что технология ДЭГ применяется с 2019 года, такой опыт есть уже у 37 субъектов РФ, некоторые проводили его неоднократно. «Для многих регионов это уже традиционно и привычно», – отметила Памфилова.

Как уже сообщал «Новый День», 10 июня свердловское заксо назначило досрочные губернаторские выборы на 14 сентября. На следующий день после официальной публикации постановления о назначении выборов может начаться выдвижение кандидатов.

В тот же день избирком Свердловской области постановил, что желающим принять участие в выборах необходимо будет собрать в свою поддержку 120 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, или 7,9% от их общего числа.

9 июня президиум регионального политсовета «Единой России» заявил, что победителем внутрипартийных праймериз стал врио губернатора Денис Паслер. Его спарринг-партнером был глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, в конце марта президент РФ Владимир Путин предложил Денису Паслеру стать врио губернатора Свердловской области. Евгений Куйвашев ушел в отставку.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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