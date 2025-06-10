Кандидатам в губернаторы потребуется поддержка 120 депутатов

Желающим принять участие в досрочных выборах губернатора Свердловской области необходимо будет собрать в свою поддержку 120 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, или 7,9% от их общего числа.

Подписи должны быть собраны в 75% муниципальных районов и городских округов, или в 55 муниципалитетах.

Такое постановление приняла сегодня Избирательная комиссия Свердловской области.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром заксо назначило досрочные губернаторские выборы на 14 сентября. По закону выдвижение кандидатов может начаться на следующий день после официальной публикации постановления о назначении выборов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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