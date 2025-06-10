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Выборы губернатора Свердловской области назначены

Депутаты заксо назначили досрочные выборы губернатора Свердловской области на 14 сентября. Решение было принято единогласно.

Напомним, в соответствии с федеральным законодательством, при досрочном прекращении полномочий губернатора Свердловской области решение о назначении выборов должно быть принято постановлением заксо. Днем голосования на выборах органов государственной власти субъектов РФ является второе воскресенье сентября.

Напомним, в конце марта президент РФ предложил Денису Паслеру стать врио губернатора Свердловской области. Евгений Куйвашев ушел в отставку.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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Метки / Выборы губернатора Свердловской области

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