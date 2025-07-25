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В Свердловской области завершилось выдвижение кандидатов в губернаторы

Сегодня в 18:00 в Свердловской области завершилось выдвижение кандидатов на досрочные выборы губернатора.

Как сообщили «Новому Дню» в областном избиркоме, на выборы выдвинулось шесть кандидатов:

1. Ивачев Александр, КПРФ, 37 лет, заместитель председателя заксобрания Свердловской области, образование высшее (УрГУ), место рождения – Свердловск.

2. Каптюг Александр, ЛДПР, 46 лет, заместитель председателя комитета заксо по региональной политике, образование высшее (УрГЭУ), место рождения – Могилев (Белоруссия).

3. Краев Рант, «Новые люди», 29 лет, депутат заксо, образование высшее (РЭУ им. Плеханова), место рождения – Тамбовская область.

4. Кузнецов Андрей, СРЗП, 53 года, депутат Государственной думы, образование высшее (УрГУ), место рождения – Нижняя Тура Свердловской области.

5. Паслер Денис, ЕР, 46 лет, врио губернатора Свердловской области, образование высшее (УрГГГА), место рождения – Североуральск Свердловской области.

6. Садихов Динамудин, «Гражданская инициатива», 43 года, главный редактор ИА «Контроль», образование высшее (УрГЮУ), место рождения – Хивский район Республики Дагестан.

Напомним, 10 июня депутаты заксо назначили досрочные выборы губернатора на 14 сентября. Перед этим, в конце марта, ушел в отставку предыдущий губернатор Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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