Два горняка оказались под завалами на шахте в Североуральске

В поселке Черемухово под Североуральском в Свердловской области произошел горный удар на шахте «Черемуховская-Глубокая» (принадлежит СУБР).

«На отметке 1040 произошел горный удар, который вызвал обрушение стен. В это время на горизонте 1172 проводились работы по усилению стен. В момент обрушения там находились двое рабочих», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Уточняется, что ведутся работы по эвакуации людей, оказавшихся под землей. Данных о пострадавших нет.

Екатеринбург, Елена Сычева

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