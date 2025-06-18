российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 июня 2025, 12:26 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Горняков подняли из шахты «Черемуховская-Глубокая»

Двоих проходчиков горных работ, 1974 г.р. и 1975 г.р., которые оказались в шахте «Черемуховская-Глубокая» во время горного удара, удалось достать на поверхность. Оба получили травмы и госпитализированы, однако об их состоянии пока не сообщается.

Как уточняет Свердловская областная прокуратура, начата проверка соблюдений требований техники безопасности при производстве горных работ, а также требований охраны труда. Напомним, горный удар произошел сегодня в поселке Черемухово под Североуральском в Свердловской области на отметке 1040, рабочие находились на горизонте 1172.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Ссылки по теме

Два горняка оказались под завалами на шахте в Североуральске

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,