Горняков подняли из шахты «Черемуховская-Глубокая»

Двоих проходчиков горных работ, 1974 г.р. и 1975 г.р., которые оказались в шахте «Черемуховская-Глубокая» во время горного удара, удалось достать на поверхность. Оба получили травмы и госпитализированы, однако об их состоянии пока не сообщается.

Как уточняет Свердловская областная прокуратура, начата проверка соблюдений требований техники безопасности при производстве горных работ, а также требований охраны труда. Напомним, горный удар произошел сегодня в поселке Черемухово под Североуральском в Свердловской области на отметке 1040, рабочие находились на горизонте 1172.

Екатеринбург, Елена Сычева

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