СКР подключился к расследованию обвала на шахте РУСАЛа

СКР проверит обстоятельства обрушения в шахте РУСАЛа в Свердловской области. Напомним, среду в АО «СУБР» сообщили, что в шахте «Черемуховская» произошло обрушение стенки одной из выработок. Шахтеры, работавшие там, были оперативно подняты на поверхность, на других горизонтах шахты работы продолжаются в плановом режиме. По данным прокуратуры региона, горный удар произошел около 8:46 мск на горизонте 1172 метра. В результате ЧП двое проходчиков горных капитальных работ получили травмы, они подняты на поверхность и госпитализированы.

Проверка проводится на предмет возможного наличия в ситуации признаков противоправного деяния, предусмотренного статьей 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Екатеринбург, Елена Васильева

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