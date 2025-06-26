СМИ: собака, напавшая на людей в Асбесте, умерла от бешенства

Несколько дней назад в городе Асбесте (Свердловская область) бездомная собака напала на людей, она успела покусать шестерых человек. Сегодня местные паблики сообщают, что животное удалось поймать, однако через несколько часов оно издохло – от бешенства.

«Только спустя несколько дней местным жителям удалось обнаружить собаку и загнать ее в заброшенный дом. Однако беспроблемно поймать и связать не получилось. Животное кидалось на людей, пытаясь вырваться из дома и убежать, тогда в ход пошли вилы, лопаты и доски. Собаку обезвредили, и приехавшие специалисты отлова ее забрали. На следующий день пес скончался, а взятые у него анализы показали, что он был болен бешенством. После этого место отлова обработали спецсредствами, а ветеринары произвели срочную вакцинацию домашних животных. Между тем, есть данные, что бешеный пес успел покусать и других бездомных собак, обитающих в микрорайоне. Жители 101-го квартала говорят как минимум о трех таких случаях», – сообщает «Типичный Асбест».

Подтвердить или опровергнуть эту информацию в МКУ «Стандарт-Комплекс», которое занимается отловом безнадзорных животных в Асбесте, оперативно не удалось. Как и в администрации Асбеста, которая выступает заказчиком по муниципальному контракту на отлов агрессивных собак на территории города. Там не берут трубку.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что информации о поимке животного у санитарного ведомства пока нет. «Собаку ищут», – сказали там.

Екатеринбург, Елена Сычева

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