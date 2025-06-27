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Пятница, 27 июня 2025, 14:35 мск

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Роспотребнадзор: от укусов бешеной собаки в Асбесте пострадали семеро

Семь жителей Асбеста пострадали от укусов собаки, зараженной бешенством. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, включая антирабическую вакцинацию, сообщил Роспотребнадзор в ответ на запрос «Нового Дня».

«Территориальный отдел управления Роспотребнадзора инициировал проведение санитарно-противоэпидемической комиссии у главы Асбестовского МО для организации межведомственных мероприятий с участием всех заинтересованных структур», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что бездомная собака кидалась на людей, от нее пострадали несколько человек. Агрессивное животное отловили, и вскоре собака умерла. Исследование подтвердили диагноз «бешенство» у животного. В Асбестовском округе объявлен двухмесячный карантин. Сотрудники местной ветстанции обходят дома и прививают домашних животных от бешенства.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Екатерина Норсеева

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