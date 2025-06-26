В уральском городе вводят карантин по бешенству из-за агрессивной собаки – она покусала шестерых

В Асбесте (Свердловская область) вводят карантин по бешенству, который будет действовать в течение двух месяцев. Об этом сообщили «Новому Дню» в департаменте ветеринарии Свердловской области. «Сотрудники местной ветеринарной станции проводят подомовой обход и прививают домашних животных от этого заболевания. Владельцы собак могут самостоятельно приехать к ветеринарам, чтобы бесплатно вакцинировать их от бешенства. Те, кто проживают в пределах радиуса действия карантинных мер, могут обратиться к врачам и привить своих животных на дому, это также бесплатно», – сообщили агентству в ведомстве.

Телефон Асбестовской ветеринарной станции, по которому можно оставить заявку: +7(34365)764-17.

Напомним, 15 июня бесхозная собака покусала шесть человек. Позднее ее отловили, она оказалось бешеной, сообщили в местных пабликах.

Екатеринбург, Елена Сычева

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