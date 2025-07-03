В Екатеринбурге выпустят шоперы с Белой башней

Архитектурный памятник «Белая башня» на Уралмаше получит собственную сувенирную продукцию. Дизайнер Зоя Сергеева придумала шопер, который изображает силуэт здания, но в перевернутом виде. «Бак «башни» мы заполним не водой, а самыми необходимыми вещами. Ручки шопера, как и колонны башни, поддерживают основной объем», – объяснила свою задумку автор. Фирменные шоперы горожане смогут приобрести во время посещения Белой башни.

Водонапорная башня соцгорода Уралмаш – самый известный памятник конструктивизма в Екатеринбурге. Исследовали архитектуры называют ее «Мона Лиза советского авангарда» . Сохранением объекта уже более 10 лет занимается арх-группа PODELNIKI. Сейчас волонтеры собирают средства на реконструкцию башни – требуется не менее 60 миллионов рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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