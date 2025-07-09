Опекунов из Артемовского осудили за истязания приемного ребенка

Житель Артемовского и его взрослая дочь осуждены за истязания приемного ребенка. Обоих приговорили к 5 годам колонии общего режима. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, фигуранты уголовного дела издевались над 13-летним на тот момент мальчиком с декабря 2022 года по февраль 2023 года. «В частности, осужденные периодически наносили мальчику телесные повреждения, препятствовали его сну, заставляли ребенка мыться и справлять естественную нужду в снегу в холодное время года в условиях температуры воздуха ниже 3 градусов Цельсия. Они неоднократно привязывали ребенка к ложе из деревянных досок, фиксируя его руки и ноги при помощи пластиковых стяжек и ремня», – рассказали в ведомстве.

Как уже сообщал «Новый День», два дня назад за аналогичное преступление была осуждена жительница Белоярского района. Женщина кричала на пятерых приемных детей, оскорбляла их, избивала по незначительным поводам и в качестве наказания закрывала в подвале дома, в том числе на ночь. Кроме того, 28 июля Свердловский областной суд вынесет приговор по резонансному делу об убийстве 5-летнего Далера Бобиева. Обвиняемыми по делу проходят опекунша мальчика Вероника Наумова и ее 22-летний племянник Даниил Егольников. Прокурор Свердловской области Борис Крылов в судебных прениях попросил назначить Наумовой наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии общего режима по совокупности преступлений, а Егольникову – 6 лет.

Артемовский, Елена Владимирова

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