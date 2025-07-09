Свердловский избирком принял заявление Станислава Наумова о снятии с губернаторских выборов

Свердловский избирком 10 июля рассмотрит вопрос о снятии кандидатуры Станислава Наумова с досрочных выборов губернатора. Его заявление уже принято. Ранее депутат Госдумы от ЛДПР заявил, что решил выйти из избирательной кампании, «проанализировав ситуацию с прохождением муниципального фильтра».

После выбывания Наумова в списке кандидатов в губернаторы останется пять человек: Денис Паслер («Единая Россия»), Рант Краев («Новые люди»), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Александр Ивачев (КПРФ) и Динамудин Садихов («Гражданская инициатива»). У ЛДПР еще есть время, чтобы заявить другого кандидата на выборы. Этап выдвижения завершится в 18 часов 25 июля.

Напомним, досрочные выборы губернатора Свердловской области состоятся 12, 13 и 14 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube