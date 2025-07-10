В летнем парке «Уралмаш» откроют обновленные аттракционы

В летнем парке «Уралмаш» откроют аттракционы еще до завершения реконструкции. Колесо обозрения, автодром, поезд-машинки и другие детские развлечения откроются 12 июля и будут работать с 11 до 21 часов ежедневно, если не будет дождя и сильного ветра.

Как ранее писал «Новый День», второй этап реконструкции парка планируется завершить к концу 2025 года. В строительно-монтажные работы в общей сложности вложено более 160 миллионов рублей из бюджета. В парке уже обновили прогулочные дорожки, посадили новые деревья и кустарники, поставили системы оповещения и видеонаблюдения.

До конца года строители сделают здесь зону для воркаута, амфитеатр для проведения лекций и постановок. Зимой возле колеса обозрения будут заливать каток площадью около 1 тысячи квадратных метров. Также в парке установят круглогодичный туалет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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