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Пятница, 11 июля 2025, 13:39 мск

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Памятник конструктивизма на улице Воеводина сносить не будут

Бывшее общежитие ДОСААФ на улице Воеводина, 6, сносить не планируется. Об этом заявил депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев. По его словам, с ним связался владелец здания и одновременно потенциальный застройщик – компания «ТЭН», и сообщил, что сносить его не собирается: «Нет никакого желания. Нужно восстанавливать и вводить в оборот. Здесь, конечно, проблемы, ибо цена вопроса сотни и сотни миллионов рублей. Нужно считать, нужно думать», – написал Киселев в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», в 2024 году Управление по охране объектов культурного наследия Свердловской области опубликовало акт культурно-исторической экспертизы, где говорится, что снос этого здания не повредит памятникам истории и культуры, которые находятся буквально на расстоянии вытянутой руки – Дому обороны, бывшему зданию гордумы, музею ИЗО. Здание по Воеводина, 6, имеет характерные признаки конструктивизма, однако не входит в официально утвержденный реестр объектов культурного наследия. Когда появилась информация о его возможном сносе, общественники Екатеринбурга обратились к врио губернатора Денису Паслеру с просьбой помочь сохранить здание.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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