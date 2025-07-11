Во второй тур выборов мэра Березовского вышли 5 кандидатов

В Березовском завершился первый этап конкурса по отбору кандидатов на пост мэра. Во второй тур прошли пятеро.

Как сообщает сообщество «Реальный Березовский», среди них – действующий глава Евгений Писцов. Его соперники: вице-мэр по социальным вопросам Артур Садреев; руководитель юридической фирмы Игорь Ненашев; фармацевт Анна Гуцеловская и Елена Перминова (подробной информации о ней на данный момент найти не удалось).

Напомним, в прошлый раз конкурс закончился скандальной историей, прозвучавшей на всю страну. 30 января в финал вышли действующий мэр Евгений Писцов и сотрудница мэрии Юлия Маслакова, супруга его личного водителя. Перед самым началом голосования Маслакова заявила, что снимает свою кандидатуру, но ее просьбу отклонили. Во время тайного голосования ее поддержали 17 депутатов, Евгения Писцова – 6. После этого Маслакова подала в суд на избравшую ее думу, требуя признать решение депутатов незаконным. 19 марта Берёзовский суд удовлетворил ее иск и отменил итоги конкурса. В кресле мэра все еще остается Евгений Писцов.

Березовский, Елена Владимирова

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