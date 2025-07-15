Открытие уральского участка «путинской» трассы засекретили

Открытие участка трассы М-12, который свяжет Казань и Екатеринбург, засекретили. Уже завтра, по данным источников «Нового Дня» в автодорожной отрасли, по маршруту Ачит-Дюртюли можно будет проехать легально. Однако официальных подтверждений тому нет. Ожидается, что в церемонии могут принять участие вице-премьер Марат Хуснуллин и врио губернатора Денис Паслер, который ранее признавался, что уже тестировал закрытую пока дорогу.

Напомним, изначально заместитель председателя правительства сообщал, М-12 до Екатеринбурга откроют в июне, однако что-то пошло не так. В итоге на полях «Иннопрома» нынешний глава региона уточнил, что это произойдет до конца текущего месяца.

Напомним, открытие трассы должно сократить время в пути от Екатеринбурга до Казани вдвое – примерно до 7 часов. Ожидается, что первые недели этот участок М-12 будет бесплатным для проезда, однако впоследствии придется платить, как и на других частях «Востока».

В будущем планируется продлить дорогу Москва-Казань-Екатеринбург до Тюмени. Работы на следующем этапе уже ведутся.

Екатеринбург, Елена Сычева

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