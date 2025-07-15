Многодетные уральцы обратились к Паслеру: 11 лет назад им дали землю под ИЖС в чистом поле (ФОТО, ВИДЕО)

Более ста многодетных уральцев обратились к врио губернатора Денису Паслеру с просьбой помочь им в решении проблемы, которая возникла более 10 лет назад.

Как говорится в обращении (копия есть в редакции РИА «Новый День»), в 2014 году многодетным семьям было выделено порядка 500 земельных участков для индивидуального жилищного строительства в поселке Бобровский Сысертского района Свердловской области. Также был выделен земельный участок для объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, но местная администрация не инициирует процесс его принятия в муниципальную собственность, потому что тогда именно им придется отвечать за качество дорожного покрытия. По сути, дорог в поселке нет.

Обращение многодетных к Паслеру

«После осадков или в сезон распутицы большинство из нас не имеют постоянной возможности добираться до своих земельных участков. В это время большинство многодетных семей, жителей вынуждены оставлять свои транспортные средства вдали от своих участков и добираться до них пешком. Обращаем особое внимание, что в случае чрезвычайной ситуации по таким дорогам к нам не смогут проехать ни пожарные, ни скорая помощь, ни полиция, ни газовики, что ставит под угрозу жизни и здоровье нас и наших детей», – подчеркивают многодетные семьи.

В 2022 году инициативная группа многодетных семей обратилась в Сысертский районный суд с требованием обеспечить их земельные участки необходимой инфраструктурой. Суд 26.04.2022 года постановил признать незаконным бездействие администрации Сысертского городского округа и возложить на нее обязанность в срок не позднее 24 месяцев со дня вступления решения в законную силу построить необходимую инфраструктуру (сети газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, автомобильную дорогу местного значения). Этого сделано не было. Кроме того, заключен госконтракт на строительство дороги. Работа по нему должна было начаться 20.06.2025, но по факту никаких движений на земле пока не замечено.

«Предлагаем организовать встречу с жителями квартала Литературный для выработки дорожной карты решения вопросов, которые мы обозначили выше. Приглашаем лично убедиться в состоянии дорог внутри квартала, чтобы у администрации поселка или администрации района не было возможности показать вам иную, более красивую картинку», – просят собственники земли в Бобровском.

Об этой проблеме «Новый День» писал еще при прежнем губернаторе Евгении Куйвашеве. На заседании заксобрания 23 июня 2015 вопрос об обеспечении земельных участков для многодетных семей инфраструктурой был задан тогдашнему главе МУГИСО Алексею Пьянкову. На что министр ответил буквально следующее: «Нами получено разъяснение от Министерства строительства и ЖКХ РФ, что мы не обязаны обеспечивать эти участки инфраструктурой. Но мы все равно это делаем, потому что осознаем, что это – вопрос социальной ответственности. Вопрос тяжелый, но мы работаем». Однако проблема не решена до сих пор.

Фото предоставлены инициативной группой

Сысерть, Елена Владимирова

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