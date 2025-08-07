С начала года 434 многодетные семьи предпочли земельному участку денежную выплату

В 2025 году в Свердловской области 581 многодетная семья воспользовалась правом получить бесплатный земельный участок для строительства жилья или социальную выплату в размере 200 тысяч рублей.

Как сообщает ДИП, 147 семей выбрали земельные участки, а 434 – социальные выплаты.

Сейчас в распоряжении МУГИСО и органов местного самоуправления предусмотрено 2,7 тысячи земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям. На социальные выплаты предусмотрено свыше 270 миллионов рублей. Выплаты многодетные семьи должны получить не позднее середины ноября.

Напомним, земельные участки многодетным уральцам для строительства жилья выдают в Свердловской области с 2011 года. Начиная с 2018 года вместо участка можно получить социальную выплату. Всего своим правом получить деньги или землю воспользовались более 31 тысячи семей.

Стоит отметить, что земельные участки не всегда обеспечены необходимой транспортной и коммунальной инфраструктурой. Так, недавно более ста многодетных уральцев, получивших землю в поселке Бобровском, обратились к врио губернатора Денису Паслеру с просьбой решить вопрос со строительством автодорог.

