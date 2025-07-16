Бывший кандидат в губернаторы отчитался о расходах на кампанию

Бывший кандидат в губернаторы Свердловской области от ЛДПР, депутат Госдумы Станислав Наумов сдал в избирком отчет о расходовании средств избирательного фонда.

Как следует из документа, либерал-демократ за свое недолгое участие в избирательной гонке не успел ни собрать, ни потратить ни одного рубля.

Добавим, максимальный размер избирательного фонда на губернаторских выборах – 50 млн рублей. При этом физическое лицо может пожертвовать кандидату не более 1 млн рублей, юрлицо – не более 10 млн, выдвинувшая его партия – не более 25 млн. Еще 10 млн кандидат может внести из собственных средств.

Напомним, Станислав Наумов заявился на выборы, а через две недели неожиданно вышел из избирательной гонки, пояснив, что у него возникли сложности с прохождением муниципального фильтра.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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