Арест членам азербайджанской диаспоры продлили до 19 октября

В Екатеринбурге еще на три месяца продлили срок содержания под стражей выходцам из Азербайджана, которых обвиняют в совершении тяжких преступлений в прежние годы.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе судов Свердловской области, были удовлетворены ходатайства следователя относительно Сафаровых Мазахира Мохбалы оглы, Акифа Мохбалы оглы, Аяза Мохбалы оглы, Бакира Мехди оглы, Камала Гадималы Оглы и Ахлимана Гянджиева. Все они останутся под арестом до 19 октября.

Как уже писал «Новый День», арестованные – граждане России азербайджанского происхождения. По версии следствия, фигуранты причастны к убийству в 2001 году Пашаева Ю.Ф.о., который скончался от полученных колото-резаных ран; к покушению на убийство Ширинова Ф.Б.о. в 2010 году; к убийству в 2011 гражданина Азербайджанской Республики Гаджиева И.Б.о., умершего от огнестрельного ранения. Мотивом совершенных преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе.

Еще два фигуранта уголовного дела, также из семьи Сафаровых, скончались. Официальная причина смерти одного из них – сердечная недостаточность. Уголовное дело о екатеринбургских убийствах прошлых лет передано в центральный аппарат СКР. 1 июля генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи со смертью двоих фигурантов дела – Гусейна и Зияддина Сафаровых.

2 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российским гражданам, которые находятся в Азербайджане или планируют поехать туда, следует учитывать текущую ситуацию в стране.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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