На свердловских водоемах стали тонуть в два раза реже

В этом году количество трагедий на водоемах Свердловской области заметно сократилось – число погибших стало вдвое меньше по сравнению с прошлым летом. Об этом сообщил заместитель начальника областного главка МЧС Алексей Морозов. По его словам, с начала лета вода унесла жизни 17 человек, среди которых пятеро детей.

Так, несчастные случаи произошли в Екатеринбурге – трое погибших, по два случая зафиксировано в Серовском, Тавдинском и Режевском округах, по одному – в Карпинске, Березовском, Сысертском, Качканарском, Рефтинском, Белоярском, Горноуральском округах, Верхней Пышме. Как подчеркнул Алексей Морозов, к фатальным последствиям приводят купание в нетрезвом состоянии, нарушения правил безопасности на воде, плавание в запрещенных местах и отсутствие должного присмотра взрослых за детьми.

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области организовано 120 мест отдыха на 81 водоеме, однако купание разрешено только в шести из них. Это пляжи Верхне-Сысертского водохранилища – у санатория «Гранатовая бухта» под Сысертью и рядом с базой отдыха «Прометей», пляжи у санатория-профилактория «Леневка» на Леневском водохранилище, на реке Серга в селе Аракаево, возле базы «Сосновый бор» на Билимбаевском пруду и пляж ООО «Кемпинг».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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