Воскресенье, 17 августа 2025, 09:04 мск

Новости Екатеринбург

В озере Карасьем под Каменском-Уральским утонул 61-летний мужчина

Из озера Карасьего в Каменском МО спасатели достали тело. Личность погибшего установили.

«На водных объектах произошло 1 происшествие, вследствие которого погиб 1 человек. 16.08.2025 на акватории озера Карасье в Каменском МО обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1964 г.р. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», – отметили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Как ранее писал «Новый День», в этом году количество трагедий на свердловских водоемах сократилось вдвое по сравнению с прошлым летом. К фатальным последствиям в большинстве случаев приводят купание в нетрезвом состоянии, нарушения правил безопасности на воде, плавание в запрещенных местах и отсутствие должного присмотра взрослых за детьми.

Каменск-Уральский, Дарья Деменева

