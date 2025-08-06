В реке Реж утонул 37-летний мужчина. Накануне спасатели достали его тело из воды.

«На акватории реки Реж в Режевском МО обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1988 г.р. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», – отметили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Как ранее писал «Новый День», в этом году количество трагедий на свердловских водоемах сократилось вдвое по сравнению с прошлым летом. К фатальным последствиям в большинстве случаев приводят купание в нетрезвом состоянии, нарушения правил безопасности на воде, плавание в запрещенных местах и отсутствие должного присмотра взрослых за детьми.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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