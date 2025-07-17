Кинотеатр в ТРЦ «Гринвич» снова открылся

Кинотеатр «Гринвич Синема» с сегодняшнего дня возобновляет свою работу.

Как сообщается на сайте кинотеатра, первые сеансы начнутся в 12:00.

Напомним, самый большой торговый центр в городе приостановил работу 30 июня. По заявлению руководства ТРЦ, остановка была связана с необходимостью модернизации инженерных и противопожарных систем безопасности.

10 июля открылись большая часть магазинов, паркинг и выход к станции метро «Геологическая».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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