За Оперным театром обновят гранитную плитку

В сквере за Оперным театром, между улицами Красноармейской и Мамина-Сибиряка, заменят старую гранитную плитку на новую. Уже через неделю выберут подрядчика, и к середине осени работы планируют закончить. За это время демонтируют старое покрытие, выровняют основание и уложат свежий гранит на площади около двух тысяч квадратных метров. На преображение сквера власти готовы выделить 23,5 миллиона рублей.

Согласно тендеру, опубликованному на портале «Ростендер», проект включает не только замену плитки: в сквере проведут озеленение, установят новые скамейки и современное освещение.

Ранее сквер у Оперного реконструировали в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Жилье и городская среда»). Работы начались в 2018 году, сроки госконтракта истекли 3 декабря 2019 года, но работы к этому моменту закончены не были, приемка прошла 28 декабря. Плитка, уложенная в снег, «поплыла», ее перекладывали весной 2020 года.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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