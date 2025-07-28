Бывший вице-мэр Дегтярска отделался условным сроком

Бывший вице-мэр Дегтярска Андрей Ильин осужден за превышение должностных полномочий и незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 18 сентября 2023 года администрация Дегтярска заключила контракт на капитальный ремонт водопровода стоимостью 259 млн рублей с ООО «Проект Строй Сити», которым фактически управлял Ильин. Согласно условиям контракта, работы должны были оплатить после подписания документов об их приемке.

Затем Ильин, зная, что работы на сумму свыше 1,4 млн рублей не выполнены, убедил членов комиссии подписать акт о приеме-сдаче работ, содержащий недостоверные сведения, и сам тоже его подписал. На основании акта ООО «Проект Строй Сити» перечислены бюджетные средства в полном объеме на сумму свыше 258 млн рублей.

Обвиняемый признал вину в инкриминируемых преступлениях. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Суд приговорил Ильина к 4 годам 10 дням лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности на госслужбе на срок 2 года.

Напомним, бывший мэр Дегтярска Вадим Пильников в июне 2025 года был приговорен к 10 годам строгого режима. Судом установлено, что в период с марта по октябрь 2023 года, а также в апреле 2024 года он получил от одного из своих заместителей взятку в размере более 890 тысяч рублей, а также автомобиль марки «Audi Q6» стоимостью 9,5 млн рублей. Вознаграждение полагалось ему за оказание общего покровительства и попустительство по службе. Также глава округа должен был закрыть глаза на то, что заместитель лично и через доверенное лицо управляет коммерческими организациями вопреки установленным законодательством запретам. Также суд установил причастность Пильникова в получении взятки в размере 4,4 млн рублей от учредителя ООО «Жилые кварталы».

Дегтярск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube