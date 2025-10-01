Бывшему вице-мэру Дегтярска заменили условный срок реальным

Свердловский областной суд ужесточил приговор бывшему замглавы Дегтярска Андрею Ильину, которого признали виновным в превышении полномочий и незаконном занятии предпринимательской деятельностью.

Как уже писал «Новый День», 18 сентября 2023 года администрация Дегтярска заключила контракт на капитальный ремонт водопровода стоимостью 259 млн рублей с ООО «Проект Строй Сити», которым фактически управлял Ильин. Затем Ильин, зная, что работы на сумму свыше 1,4 млн рублей не выполнены, убедил членов комиссии подписать акт о приеме-сдаче работ, содержащий недостоверные сведения, и сам тоже его подписал. На основании акта ООО «Проект Строй Сити» перечислены бюджетные средства в полном объеме на сумму свыше 258 млн рублей.

28 июля суд приговорил Ильина к 4 годам 10 дням лишения свободы условно.

Прокуратура, не согласившись с мягкостью назначенного наказания, подала апелляцию. Рассмотрев ее, облсуд приговорил Андрея Ильина к 3 годам 8 месяцам 10 дням лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах на срок 1 год 6 месяцев.

