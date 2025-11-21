К зиме оказались не готовы 4 уральских муниципалитета из 87

В Свердловской области четыре муниципальных образования до сих пор не получили паспорта готовности к отопительному сезону: Дегтярск, Алапаевский район, Верхняя Тура и Кленовское сельское поселение.

Как написал в соцсетях губернатор Денис Паслер, в каждом случае причины отсутствия паспортов свои. Например, в Верхней Туре помехой в работе стал недобросовестный концессионер, который и в прошлом году подвел город. Паслер добавил, что в целом коммунальная инфраструктура в муниципалитете находится в хорошем состоянии: инженерные сети обновлены на 70%, это высокий показатель.

Как уже писал «Новый День», в Дегтярске весь 2025 год шли судебные процессы над высокопоставленными чиновниками. 17 июня за получение взятки был приговорен к 10 годам колонии строгого режима бывший мэр Вадим Пильников.

28 июля суд приговорил бывшего вице-мэра Андрея Ильина к 4 годам 10 дням лишения свободы условно, но 1 октября областной суд изменил приговор на 3 года 8 месяцев 10 дней лишения свободы в колонии общего режима

Екатеринбург, Елена Владимирова

